Новосибирцев приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Я – Дед Мороз»

Участвуя в акции «Я – Дед Мороз», покупая билет в театр и на елку своим детям, вы можете часть билета (или целый) оплатить ребенку из малообеспеченной семьи. Покупая подарок своим детям, вы можете пожертвовать немного на подарок незнакомому вам, но нуждающемуся ребенку. С 22 ноября ищите в интернете ссылку «Я – Дед Мороз» и следуйте инструкциям. Почувствуйте себя волшебником, Дедом Морозом и просто добрым человеком!