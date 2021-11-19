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Новосибирцев приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Я – Дед Мороз»

Цель акции – помочь нуждающимся детям.

Участвуя в акции «Я – Дед Мороз», покупая билет в театр и на елку своим детям, вы можете часть билета (или целый) оплатить ребенку из малообеспеченной семьи. Покупая подарок своим детям, вы можете пожертвовать немного на подарок незнакомому вам, но нуждающемуся ребенку. С 22 ноября ищите в интернете ссылку «Я – Дед Мороз» и следуйте инструкциям. Почувствуйте себя волшебником, Дедом Морозом и просто добрым человеком!

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