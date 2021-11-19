С 2023 года малышей планируют обследовать на 36 врожденных заболеваний

С 2023 года всех новорожденных в России будут обследовать на 36 врожденных заболеваний, сообщил директор Медико-генетического научного центра им. Н.П. Бочкова (МГНЦ), главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев, передает «РИА Новости».



«Сейчас все новорожденные в нашей стране — это 1,4 млн — они обследуются на пять наследственных заболеваний, с 2023 года это будет обследование на 36 заболеваний, и одно из них — это спинальная мышечная атрофия», — отметил господин Куцев.



По его словам, до 2023 года предстоит разработать нормативные документы, приобрести необходимое оборудование и расходные материалы, а также обучить специалистов.



Спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкая генетическая болезнь, при которой поражаются двигательные нейроны спинного мозга. Это приводит к атрофии и параличу мышц.



Существуют три препарата от СМА: «Спинраза», «Рисдиплам» и «Золгенсма». В России зарегистрированы только «Спинраза» и «Рисдиплам». Эти препараты надо принимать пожизненно. Стоимость «Спинразы» — $750 тыс. (54,5 млн руб.) в первый год лечения, $375 тыс. (27,2 млн руб.) — в последующие годы. Стоимость «Рисдиплама» — $340 тыс. в год (24,6 млн руб). Лечение пожизненное.



Стоимость одной инъекции «Золгенсмы», которой достаточно, чтобы остановить заболевание, превышает 150 млн руб.



На данный момент всех новорожденных в рамках обследования по ОМС проверяют на наличие пяти наследственных заболеваний: адреногенитального синдрома, врожденного гипотиреоза, галактоземию, фенилкетонурию и муковисцидоз.



В Москве новорожденных проверяют еще на шесть врожденных заболеваний. Это лейциноз, глутаровая ацидурия первого типа, тирозинемизия первого типа, недостаточность биотинидазы, метилмалоновая/пропионовая ацидурия и недостаточность ацил-КоА-дегидрогеназы среднецепочечных жирных кислот.