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Общество

Количество гостей в новосибирских ЗАГСах сократят до минимума

Теперь свадебный «расклад» подчеркнуто немноголюден: жених, невеста, шесть гостей максимум — и все в масках.

Из-за коронавирусной пандемии ЗАГСы Новосибирской области ограничили число гостей на церемонии бракосочетания до шести человек. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

По словам начальника управления по делам ЗАГС Новосибирской области Натальи Шустовой, все церемонии проводят с соблюдением требований санитарной безопасности. Так, и гости, и жених с невестой должны быть в масках. При этом специалист сообщила, что в 2021 году стало меньше заключений браков.

«Государственная регистрация и заключение брака производится в присутствии лиц, вступающих в брак и гостей – не более восьми человек в общей сложности. Потоки гостей на разных церемониях мы тоже стараемся разводить», – отметила госпожа Шустова. Также в отделах ЗАГС работают бактерицидные облучатели закрытого типа, посетителям измеряют температуру тела. Регулярно поводят влажную уборку и проветривание помещений, сотрудники соблюдают масочный режим.

Как отметила Наталья Шустова, заявление на оказание услуг отделов ЗАГС можно подать дистанционно – через портал «Госуслуги».

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