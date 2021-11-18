Количество гостей в новосибирских ЗАГСах сократят до минимума

Из-за коронавирусной пандемии ЗАГСы Новосибирской области ограничили число гостей на церемонии бракосочетания до шести человек. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.



По словам начальника управления по делам ЗАГС Новосибирской области Натальи Шустовой, все церемонии проводят с соблюдением требований санитарной безопасности. Так, и гости, и жених с невестой должны быть в масках. При этом специалист сообщила, что в 2021 году стало меньше заключений браков.



«Государственная регистрация и заключение брака производится в присутствии лиц, вступающих в брак и гостей – не более восьми человек в общей сложности. Потоки гостей на разных церемониях мы тоже стараемся разводить», – отметила госпожа Шустова. Также в отделах ЗАГС работают бактерицидные облучатели закрытого типа, посетителям измеряют температуру тела. Регулярно поводят влажную уборку и проветривание помещений, сотрудники соблюдают масочный режим.



Как отметила Наталья Шустова, заявление на оказание услуг отделов ЗАГС можно подать дистанционно – через портал «Госуслуги».