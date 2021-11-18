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При посещении детских утренников новосибирским родителям понадобятся QR-коды

При этом заполняемость зала на всех мероприятиях не должна превышать 50%.

Действие системы QR-кодов продолжают расширять в Новосибирске:теперь подтверждение вакцинации потребуется на детских утренниках, в домах культуры и театрах. Об этом заявила директор «Городской дирекции творческих программ» Ирина Саркисян на пресс-конференции ТАСС.

Она объяснила, что в театрах и домах культуры уже подготовили программы для детских утренников и другие мероприятия. Однако ограничения будут работать так же, как и для посещения обычных спектаклей.

«Правила общие, как для посещения театров. Нужно будет предъявить QR-код людям, кто старше 18 лет. Для детей он не требуется», – отметила госпожа Саркисян.

Также она добавила, что заполняемость зала на всех мероприятиях, в том числе детских, будет составлять 50 %. По словам Саркисян, вряд ли действие QR-кодов отменят до Нового года.

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