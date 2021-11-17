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Вакцинировался и все-таки заболел ковидом? Твой QR-код аннулируют

Министерство здравоохранения РФ выпустило новый приказ.

У прошедших противоковидную вакцинацию россиян будут аннулировать QR-коды, если они все-таки заболеют коронавирусом. Об этом говорится в новом приказе Минздрава России. В документе сказано, что если у человека на руках есть сертификат о вакцинации от COVID-19 и о перенесенном заболевании, то будет учитываться информация «с наиболее поздней датой наступления события».

Сейчас QR-код о вакцинации действителен в стране год после прививки, а о перенесенном коронавирусe – полгода после выздоровления. Телеканал 360 уточняет, что если человек привился, нo потом заболел, то оставшийся срок действия сертификата о прививке автоматически сгорит.

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