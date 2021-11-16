В Новосибирской области утвердили новую программу соцподдержки населения

Правительство региона приняло новую программу социальной поддержки населения, в числе актуализированных направлений нового документа – поддержка семей с детьми, долговременный уход за пожилыми, реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, адресная помощь малоимущим. Соответствующая новая программа «Социальная поддержка в Новосибирской области» утверждена на заседании облправительства, которое провел Андрей Травников.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева представила новую государственную программу «Социальная поддержка в Новосибирской области». В частности, она подчеркнула, что программа разработана для улучшения качества жизни граждан, получающих меры соцподдержки, повышения доступности и качества социального обслуживания населения региона, обеспечения прав и интересов детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Напомним, что в регионе восьмой год действует госпрограмма «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», которая положена в основу новой программы.