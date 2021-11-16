В Новосибирской области утвердили новую программу соцподдержки населения

Объем финансирования госпрограммы на весь период реализации (2022-2028 годы) запланирован в размере 255 миллиардов рублей.
Правительство региона приняло новую программу социальной поддержки населения, в числе актуализированных направлений нового документа – поддержка семей с детьми, долговременный уход за пожилыми, реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, адресная помощь малоимущим. Соответствующая новая программа «Социальная поддержка в Новосибирской области» утверждена на заседании облправительства, которое провел Андрей Травников.
Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева представила новую государственную программу «Социальная поддержка в Новосибирской области». В частности, она подчеркнула, что программа разработана для улучшения качества жизни граждан, получающих меры соцподдержки, повышения доступности и качества социального обслуживания населения региона, обеспечения прав и интересов детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Напомним, что в регионе восьмой год действует госпрограмма «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», которая положена в основу новой программы.
«Усовершенствована структура новой программы социальной поддержки в регионе, выделены четыре подпрограммы – «Семья и дети», «Старшее поколение», «Доступная среда», «Адресная поддержка отдельных категорий граждан». В рамках подпрограмм запланированы мероприятия по господдержке семей с детьми, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот, социального обслуживания и сопровождения детей и семей с детьми, а также по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, финансовая поддержка семей при рождении детей, реализация пилотного проекта по долговременному уходу за пожилыми, комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, адресная помощь малоимущим», – прокомментировала Елена Бахарева.
В программе учтены целевые показатели госпрограммы РФ «Социальная поддержка Российской Федерации», установленные для области, и целевые показатели Стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года.
Общий объем финансирования госпрограммы на весь период реализации (2022-2028 годы) запланирован в размере 255 млрд рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 106 млрд рублей, областного бюджета – 143 млрд рублей.
Фото: архивы пресс-служб
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