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Министерство финансов предлагает повысить цены на алкоголь с 1 января 2022-го

Согласно инициативе Минфина, крепкие напитки станут дороже более чем на 7%.

Минфин РФ выступил с инициативой о повышении минимальной розничной цены на водку, бренди и коньяк. Поднимать ценник предлагается с 1 января 2022 года, о чем сказано в документе, размещенном на сайте проектов нормативных актов.

В случае если предложение Минфина будет одобрено, минимальная цена 0,5 литра водки в новогоднюю ночь подорожает с нынешних 243 руб. до 261. Бренди в то же время вырастет в цене с 324 до 348 руб, коньяк — с 446 до 480 руб. также за пол-литра.

Кроме того, проект приказа предполагает повышение минимальной розничной стоимости ликероводочной продукции и прочего алкоголя крепче 28%. Сейчас она составляет 191–348 руб., а в 2022-м ее хотят увеличить до 205–372.

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