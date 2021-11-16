Минимальная продуктовая корзина для новосибирца подорожала на 4,4%

Минимальный набор продуктов на одного человека в октябре обходился новосибирцам в 5072,89 руб. Он подорожал на 4,4% по сравнению с сентябрем, а с начала года – на 12,9%, сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.

Минимальный набор продуктов питания состоит из 33 наиболее часто потребляемых продуктов. Он рассчитывается на одного человека. Согласно приказу Росстата, в набор входят мясо, рыба, сливочное и подсолнечное масло, маргарин, молоко, сметана, творог, сыр, яйца, сахар-песок, пшеничная мука, хлеб, рис, пшено, горох и фасоль, вермишель, картофель, белая капуста, морковь, огурцы, лук, яблоки, печенье, карамель, чай и черный перец.

«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,3%, на долю молочных продуктов приходится 20,6%, мяса и мясопродуктов — 17,4%, плодов и овощей — 17,2%, жиров — 5,4%, рыбы — 4,3%, чая, соли и специй — 3,2%, сахара и кондитерских изделий — 2,3%, яиц — 2,3%», — добавили в Федеральной службе государственной статистики по НСО.

Отметим, что в нашем регионе не самые дорогие продукты. По Сибири самая высокая стоимость минимального набора продуктов зафиксирована в Красноярском крае– 5693,19 руб, а самая низкая (4425,16 руб.) – в Омской области.