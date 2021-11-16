Более тысячи волонтеров подали заявки на участие в мероприятиях МЧМ-2023

В Новосибирской области продолжается заявочная кампания по привлечению волонтеров на мероприятия молодежного чемпионата мира по хоккею-2023 – поступило уже больше тысячи заявка.

Как прокомментировал генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» Владимир Тукмачев, в адрес ФХР направлена Концепция волонтерского сопровождения первенства мира, которая включает все организационные мероприятия – от старта заявочной кампании по набору волонтеров до их осуществления деятельности во время проведения мероприятий первенства.

Напомним, что заявочная кампания по привлечению волонтеров стартовала 30 сентября одновременно в Новосибирске и Омске.

Интерес к волонтерской программе первенства мира проявляют не только жители России, но и граждане иностранных государств. Уже приняты анкеты из Германии, Казахстана, Португалии, США, Швеции и Демократической Республики Конго. Как сообщили на оперштабе по подготовке и проведению первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет, к этим странам добавились Иран, Мексика, Украина, Беларусь. Всего подана 1061 заявка.

Новосибирская область планирует привлечь 600 волонтеров, которые будут встречать гостей и участников, сопровождать национальные сборные команды, оказывать медицинскую, информационную помощь гостям первенства, лингвистическую поддержку и многое другое. Работа волонтеров будет организована по 21 функциональному направлению.

Прием заявок будет осуществляться в течение первого полугодия 2022 года. Заявку на участие в первенстве в качестве волонтера может подать каждый желающий в возрасте от 16 лет (для жителей города Новосибирска) и в возрасте от 18 лет (жители из муниципальных образований Новосибирской области и других регионов РФ).

Фото: архивы пресс-служб