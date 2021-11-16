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Новосибирцы сообщают о постоянных сбоях в работе QR-кодов на «Госуслугах»

Из-за невозможности нормально пользоваться мобильным приложением жители предъявляют в общепите распечатанные коды.

Новосибирцы жалуются на нестабильное функционирование QR-кодов в приложении «Госуслуг». Люди утверждают, что проблема появилась при посещении заведений общепита. Некоторые упомянули, что при загрузке QR-кода приложение сначала зависает, а затем следует «вылет» из профиля. Люди пытались войти в аккаунт заново, но приложение оповещало о том, что сервер временно недоступен.

В заведениях общественного питания такую проблему знают и подтверждают. В связи с этим руководство кафе и ресторанов просит посетителей предъявлять сертификаты о вакцинации в бумажном варианте, с распечатанным QR-кодом.

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