7% новосибирских работодателей увольняют сотрудников из-за спорных постов в соцсетях

7% опрошенных работодателей Новосибирска рассказали, что увольняют сотрудников из-за «неугодных» посты на их личных страницах в соцсетях. Впрочем, в 2020-м году такой ответ дали 10% представителей компаний. Еще 22% работодателей следят за активностью своих сотрудников в интернете. В прошлом году этот показатель был 26%. Все больше работодателей игнорируют социальные сети наемных работников — 56% сегодня против 50% в 2020 году. Такие данные получены в ходе опроса сервисом SuperJob.

21% работодателей отказывает соискателям в трудоустройстве из-за постов в их аккаунтах. Год назад их было 27%. Больше половины опрошенных работодателей (53%) не интересуются жизнью соискателей. Причем за год их стало больше (44% в прошлом году).

Отметим, что 39% опрошенных новосибирцев при ведении соцсетей учитывают тот факт, что их может отслеживать работодатель. Женщины в этом вопросе чаще проявляют осторожность (45% опрошенных женщин против 34% мужчин). 11% новосибирцев ведут соцсети без оглядки на работодателя.

