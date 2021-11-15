Новосибирская область завершила проведение опросов в рамках Переписи населения

Первый замгубернатора Юрий Петухов доложил Андрею Травникову о ходе Всероссийской переписи населения на территории нашего региона. Он отметил, что Новосибирская область, как и вся страна, 14 ноября успешно завершила первый этап переписи – проведение опроса. С 15 ноября стартовал этап обработки данных, по предварительной информации первые данные итогов переписи появятся в первом квартале 2022-го.

От результатов Всероссийской переписи населения будет зависеть социальное и экономическое благополучие нашего региона на ближайшие десять лет: результаты будут использоваться для стратегических решений. От полноты и результатов переписи зависят доходы, финансирование, субсидии территориям.

Все данные граждан, полученные в ходе переписи, передаются напрямую в Росстат в обезличенном виде. Жителям области необходимо было ответить на 33 вопроса в переписной анкете – с их помощью определят не только численность проживающих на территории региона граждан, но и социально-демографическое состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и многое другое.

Окончательные итоги переписи населения Росстат опубликует в четвертом квартале 2022 года.

Фото: архивы пресс-служб