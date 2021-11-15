И снова коды: систему QR-кодов хотят ввести при продаже алкоголя

В регионах обсуждается предложение о продаже алкоголя по QR-кодам. С инициативой выступил местный ресторатор, который также заявил, что стоит отменить постановление о посещении общепита по электронным пропускам.



С 30 октября в Свердловской области заработала система QR-кодов. Ограничения на посещение были введены сразу для учреждений культуры и спорта, торговых центров, а также пунктов питания. Региональные предприниматели, конечно, не обрадовались новым ограничениям. Екатеринбургский ресторатор Евгений Урюпин предложил чиновникам ввести эти же меры на продажу алкоголя.



«Если государство хочет вакцинировать всех, надо действовать в первую очередь разборчиво, но массово. Например, алкоголь продавать по QR, больший получили привитых бы получили, а заодно и пьянство в стране сократили, варианты всегда есть, надо только подумать, а рестораны у нас итак от гостей не ломятся, всех сотрудников давно привили, мы последние, работу кого надо ограничивать и не первые, чей бизнес надо ни за что разрушить», – рассуждает ресторатор в своем инстаграме. Он добавляет, что также стоит возобновить привычную работу ресторанов.



Местные власти обратили внимание на предложение Евгения Урюпина и уже сообщили о том, что готовы его рассмотреть с другими предпринимателями. «Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на ее изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба», – цитирует оперштаб министра и АПК потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева.