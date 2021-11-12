Вакансии дня: новосибирские работодатели ищут охотника за приведениями, караоке-тусовщика и профессионального болтуна

Служба исследований рекрутинговой компании hh.ru проанализировала актуальные вакансии, и выяснила, какие нестандартные работники требуются сейчас в Новосибирской области и других регионах страны. Оказалось, что в их числе есть охотник за приведениями, тусовщик в караоке-баре, сырный сомелье и икорный консультант.



Некая компания открыла вакансию «охотник за привидениями» с заработной платой до 150 тысяч рублей. В комментарии работодатель пояснил, что «в команду опытных охотников за головами требуется охотник за привидениями, способный быстро отличить привидение от головы». Эта же компания (создатель и продавец франшиз) намерена взять на работу «болтуна за деньги». Правда, этому специалисту предлагают зарплату заметно меньше – от 30 до 45 тыс. руб. Основные требования - любить говорить больше, чем молчать, а также любить, когда за это платят.



Еще одна редкая и необычная вакансия в ноябре - сырный сомелье. Ее открыл бутик сыра из Новосибирска (зарплата - от 25 до 45 тыс. руб.). Специалисту нужно иметь опыт торговли продуктами и большую любовь к сыру.



В числе оригинальных ноябрьских вакансий также «менеджер по продаже новогодних писем», которому предстоит заниматься «продажей посланий от Деда Мороза». За эту необычную работу обещают заплатить от 27 до 30 тыс. руб.



