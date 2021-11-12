Министерство труда утвердило график праздничных и выходных дней-2022

Минтруд России опубликовал производственный календарь на 2022 год с праздниками и выходными Отметим, что в январе россияне смогут отдохнуть с 1 по 9, но новогодние каникулы продлятся 10 дней, так как 31 декабря текущего года также стало праздничным выходным. Всего в январе будущего года будет 15 выходных и 16 рабочих дней.

Следующие продолжительные выходные ожидают россиян только в марте. Они продлятся всего три дня с 6 по 8, а 5 марта станет сокращенным рабочим днем. Кроме того, в 2022 году граждане смогут отдохнуть с 1 по 3 мая, с 11 по 13 июня, с 4 по 6 ноября (3 ноября – сокращенный рабочий день). Четыре выходных дня подряд объявлены с 7 по 10 мая. По одному дополнительному выходному будет 23 февраля (22 число – сокращенный трудовой день) и 13 июня.