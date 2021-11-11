В новосибирском заксобрании предложили запретить продажу энергетиков подросткам

Депутаты комитета законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию и спорту хотят запретить продажу несовершеннолетним. Они предложили внести соответствующее изменение в региональный закон «О защите прав детей в Новосибирской области».



«Предполагается проработать вопрос о введении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе, безалкогольных энергетических напитков путем запрета продажи лицам, не достигшим возраста 18-ти лет», - сказал председатель комитета областного заксобрания Вениамин Пак.



Ранее, в мае 2015-го, депутаты уже обсуждали вопрос ограничения торговли энергетиками для несовершеннолетних, но тогда они решили, что проект закона нужно доработать. «Вернуться к решению этого вопроса мы решили после поступившего к нам обращения от жителей Новосибирской области. Обсуждать этот законопроект мы планируем с представителями Минпромторга и других министерств регионального правительства. Ведь вопрос, в том числе, и экономический, не только социальный», – подчеркнул заместитель Пака Евгений Подгорный.



О негативном влиянии энергетиков на здоровье высказываются врачи. Например, наркологи считают, что употребление энергетических напитков вызывает зависимость из-за наличия в них кофеина и высокого содержания сахара.