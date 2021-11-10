В Новосибирской области расширен список для обязательной вакцинации

Для противодействия распространения коронавирусной инфекции по инициативе главного санитарного врача региона расширен список отдельных профессиональных категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации.

Соответствующее постановление главного санитарного врача опубликовано на сайте Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Документ вносит изменение в ранее принятое постановление главного санитарного врача Новосибирской области «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Новосибирской области по эпидемическим показаниям» от 12.10.2021. В постановлении обозначены дополнительные профессиональные категории, на которые распространяется принцип обязательной иммунизации от COVID-19. К ним относятся граждане, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, общежития, хостелы) и доставку населению продовольственных, непродовольственных товаров, продукции общественного питания.

Предусмотренные для этих двух дополнительных профессиональных категорий сроки вакцинации – до 17.12.2021 – первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 17.01.2022 – вторым компонентом вакцины. Работодатели должны будут отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы граждан из этих дополнительных профессиональных категорий, не имеющих ни одной прививки против коронавирусной инфекции, с 17.12.2021, не имеющих законченного курса вакцинации – с 17.01.2022.

Напомним, что с 12 октября вышло постановление главного санитарного врача Новосибирской области о проведении профилактических прививок против COVID-19 отдельным категориям граждан в Новосибирской области по эпидемическим показаниям. Постановление предписывает им в срок до 21 ноября привиться первым компонентом вакцины, в срок до 21 декабря – завершить полный курс вакцинации. При нарушении одного из этих условий сотрудник подлежит отстранению от работы и переводу на дистанционный режим труда.

За нарушения требования по обязательной вакцинации законодательством РФ предусмотрены штрафные санкции по статье 6.3 КоАП: от 50 до 150 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, от 200 до 500 тысяч рублей для юрлиц.