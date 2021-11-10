Губернатор поздравил Новосибирское хореографическое училище с 65-летием

90% труппы НОВАТа – выпускники именного этого училища.
Андрей Травников поздравил коллектив Новосибирского государственного хореографического училища с юбилеем. «Для всех нас это не просто юбилей, повод вспомнить, как в 1956 году зарождалось знаменитое училище, но и повод для гордости – у новосибирского балета есть свое лицо, своя особенная школа. Пусть количество желающих поступить в наше хореографическое училище с каждым годом растёт, как количество звезд и солистов, которые будут выступать на сценах ведущих театров», – отметил губернатор.
Первыми педагогами училища были солисты Новосибирского театра оперы и балета. Они и заложили основу новосибирской балетной школы – на традициях ведущих российских хореографических учебных заведений. И уже первые выпуски дали хореографическому искусству целую плеяду актеров балетного театра.
Выпускники новосибирского училища работают практически во всех регионах нашей страны: в театрах и балетных труппах Москвы (Большой театр, театр «Русский балет» и другие), Санкт-Петербурга (Мариинский театр, Михайловский театр, Театр балета Бориса Эйфмана и др.), многие – за рубежом, радуя зрителей своим ярким талантом и исключительной техникой танца.
Среди воспитанников и преподавателей новосибирской балетной школы – восемь народных и 22 заслуженных артиста, два заслуженных деятеля искусств России, семеро заслуженных работников культуры России и десятки лауреатов международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов, национальной театральной премии России «Золотая маска».
Фото: архивы пресс-служб
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