Губернатор поздравил Новосибирское хореографическое училище с 65-летием

Первыми педагогами училища были солисты Новосибирского театра оперы и балета. Они и заложили основу новосибирской балетной школы – на традициях ведущих российских хореографических учебных заведений. И уже первые выпуски дали хореографическому искусству целую плеяду актеров балетного театра.

Выпускники новосибирского училища работают практически во всех регионах нашей страны: в театрах и балетных труппах Москвы (Большой театр, театр «Русский балет» и другие), Санкт-Петербурга (Мариинский театр, Михайловский театр, Театр балета Бориса Эйфмана и др.), многие – за рубежом, радуя зрителей своим ярким талантом и исключительной техникой танца.