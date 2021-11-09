Из-за стресса 47% новосибирцев смотрят сериалы прямо в офисе

Почти каждый второй житель Новосибирска (47%) смотрит сериалы на рабочем месте. Такой вывод следует из опросов сервиса Зарплата.ру, который проводился во разных регионах страны.



«Чаще всего смотреть кино в офисе любят работники в возрасте 35-41 лет — 52%, в основном женщины — 62%. Самыми большими поклонниками сериалов являются сотрудники сферы услуг, бухгалтерии, финансов и банков, а также рабочий персонал», — отмечают эксперты.



Наиболее подходящим временем для просмотра сериалов считается обеденный перерыв — об этом заявили 72% новосибирцев. По их мнению, если отвлечься на телешоу за едой, то это не принесет вреда работе. При этом 27% смотрят кино втайне от руководства, а 2% неоднократно попадались начальству и получали выговор.



Увлечение сериалами новосибирцы объясняют по-разному. Большинство (55%) винят во всем стресс: дескать, им охота отвлечься от напряженной деятельности и расслабиться в течение дня. Еще 13% признались, что смотрят сериалы на работе от скуки, а 12% — потому что не имеют такой возможности дома.