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С 12 ноября будут требовать QR-коды при посещении новосибирских кафе и ресторанов

Региональные власти надеются, что ужесточение ограничительных мер поможет снизить уровень заболеваемости ковидом.

Глава региона Андрей Травников принял решение о введении с 12 ноября системы QR-кодов в заведениях общепита Новосибирской области .

«Мы вводим дополнительные ограничения на этой неделе для жителей Новосибирской области. С 12 ноября рестораны и кафе перестанут пускать посетителей без QR-кодов», – сообщил губернатор. Он добавил, что QR-коды также потребуются для посещения конгрессно-выставочных мероприятий.

Андрей Травников отметил, что такие меры продиктованы тяжелой эпидемиологической обстановкой в регионе. Власти надеются, что новые ограничения помогут справиться с тяжелой ситуацией по коронавирусу.

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