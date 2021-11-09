С 12 ноября будут требовать QR-коды при посещении новосибирских кафе и ресторанов

Глава региона Андрей Травников принял решение о введении с 12 ноября системы QR-кодов в заведениях общепита Новосибирской области .



«Мы вводим дополнительные ограничения на этой неделе для жителей Новосибирской области. С 12 ноября рестораны и кафе перестанут пускать посетителей без QR-кодов», – сообщил губернатор. Он добавил, что QR-коды также потребуются для посещения конгрессно-выставочных мероприятий.



Андрей Травников отметил, что такие меры продиктованы тяжелой эпидемиологической обстановкой в регионе. Власти надеются, что новые ограничения помогут справиться с тяжелой ситуацией по коронавирусу.