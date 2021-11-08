Андрей Травников: «С сегодняшнего дня, с 8 ноября, начинается полноценная рабочая неделя»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания рассмотрел вопросы, связанные с окончанием периода нерабочих дней и продолжением соблюдения ранее принятых ограничительных мер на территории нашего региона.

«Хочу еще раз напомнить – никаких решений о продлении нерабочих дней на территории Новосибирской области не принималось. Действуем строго в соответствии с Указом президента Российской Федерации, поэтому с сегодняшнего дня, с 8 ноября, начинается полноценная рабочая неделя. И работаем мы в рамках обычного, традиционного регламента.



Пандемия продолжается, несмотря на то, что выходные, нерабочие дни завершены, но все ограничения, которые были приняты ранее, продолжают действовать, наши задачи на ближайшие дни остаются прежними – обеспечить безусловное выполнение ограничительных мероприятий. Их набор, как мы уже не один раз отмечали, достаточно оптимальный, не избыточный. Мы должны принять все меры, для того, чтобы обеспечить выполнение этих мероприятий. Коллеги, продолжаем работать в том же режиме, в котором работали до выходных дней, с учетом всех ограничений, которые действуют на данный момент, до особых указаний», – отметил глава региона



Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов, в связи с напряженной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в регионе, обратился к губернатору с предложением об ужесточении ограничительных мер. Предлагается расширить перечень организаций, допуск в которые осуществляется при подтверждении прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов со дня исследования, либо подтверждения, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев – в том числе это кафе и рестораны, заведения общественного питания, учреждения, проводящие массовые мероприятия, такие как «Новосибирск-Экспоцентр». Также готовятся предложения по расширению контингента, который подлежит обязательной иммунизации по эпидемиологическим показаниям – это работники служб доставки товаров, гостиниц, общежитий, хостелов.



Андрей Травников поручил рассмотреть предложения Роспотребнадзора в ближайшее время на заседаниях оперативного штаба и областного правительства.

Фото: архивы пресс-служб