Перепись населения на Госуслугах продлят до 14 ноября

Ход переписной кампании в регионе обсудили на очередном заседании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения на территории Новосибирской области. Заседании провел первый замгубернатора Юрий Петухов. «Данные, полученные в ходе переписи, составят основу управленческих решений, которые будут приниматься в ближайшие годы в регионе. От полноты и результатов переписи зависят доходы, финансирование, субсидии территориям. Поэтому заявить о себе стране и пройти перепись нужно обязательно», – подчеркнул господин Петухов.

Наиболее высокие темпы проведения опроса населения в настоящее время отмечаются в муниципальных районах области. «В 19 районах переписано 70-89% населения. В Венгеровском, Карасукском, Кочковском, Здвинском районах, а также городском округе Кольцово переписью охвачено более 90% от численности населения», – сообщил руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Михаил Ференец. По информации Новосибирскстата, перепись в регионе прошли почти 1,5 млн человек, что составляет более 50% жителей области.

Принять участие в переписи можно несколькими способами: заполнить переписные анкеты самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ, на переписных участках, а также дождаться переписчика дома. При этом не нужно показывать никаких документов. Также, для удобства жителей региона, пройти перепись и заполнить анкету станет возможным в торговых центрах, где в ближайшее время начнут работать переписные пункты.

Для участия в переписи на портале Госуслуг необходимо только иметь стандартную или подтвержденную учетную запись. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику. Все данные граждан передаются напрямую в Росстат в обезличенном виде. Заполнить анкету на портале Госуслуг можно до 14 ноября.

Напомним, жителям области необходимо ответить на 33 вопроса в переписной анкете – с их помощью будет определена не только численность проживающих на территории региона граждан, но и социально-демографическое состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и многое другое.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года. Подробная информация о переписи представлена на официальном сайте Всероссийской переписи населения.