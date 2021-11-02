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66% новосибирских родителей копят на образование детей

В среднем по России 56% мам и пап готовятся к значительным тратам на образовательный процесс.

Деньги на образование детей копят почти 56% россиян, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Согласно этому исследованию, 77% россиян считают, что в будущем им придется оплачивать образование своих детей и оплачивать репетиторов.

В ходе опроса удалось выяснить, что 20% жителей Москвы, 18% жителей Татарстана и 17% Волгограда не планируют дополнительных затрат на обучение детей. В Ростовской (67%), Новосибирской (66%), Челябинской (62%) и Волгоградской (61%) областях родители начали копить деньги на образование детей, пока те учились в школе.

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