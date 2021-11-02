Нарушителей антиковидных мер за время пандемии оштрафовали на сумму больше 38 миллионов

С начала пандемии коронавируса в нашем регионе собрали более 38 млн рублей штрафов. Об этом порталу НГС сообщил заместитель губернатора региона Юрий Петухов.

По его словам, с 1 апреля 2020 года за несоблюдение коронавирусных ограничительных мер к административной ответственности привлекли 22 тысячи человек. Физические лица получили штрафы на 7,61 млн рублей. Должностных лиц наказали на 16,74 млн рублей. Остальные «штрафники» – юридические лица.