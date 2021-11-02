Новосибирцев приглашают поучаствовать в Большом этнографическом диктанте

«Народов много – страна одна!» – под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится с 3 по 7 ноября в онлайн-формате на сайте miretno.ru и традиционно приурочена ко Дню народного Единства.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, привлечет внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками Диктанта могут стать все жители России и зарубежных стран.

Написать Диктант можно на русском языке и на трех иностранных: английском, испанском, китайском.

Задания будут опубликованы в 00.01 по МСК 3 ноября на официальном сайте «Большого этнографического диктанта».

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Время прохождения Диктанта – 45 минут.

Фото: архивы пресс-служб