Новосибирский вирусолог прогнозирует спад четвертой ковидной волны уже в конце ноября

Доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов, ранее сотрудник научного центра «Вектор», озвучил изданию «Бизнес-онлайн» свой прогноз по четвертой волне COVID-19.

Эксперт связывает ухудшение ситуации и рост осенней заболеваемости с мощным приходом и чрезвычайно быстрым распространением индийского варианта «Дельта». Но дело не только в самом вирусе. «Я считаю, что мы очень сильно упустили время. Наверное, недостаточно активно принимали меры для вакцинации, в результате чего все-таки достаточно большое количество людей остаются доступными для инфекции. Поэтому думаю, что в этот раз волна будет высокой и потери станут большими». – говорит господин Чепурнов.

Кроме того, вирусолог подчеркивает, что новый штамм наносит удары по молодежи, раньше являвшейся почти защищенной. «Я имею в виду относительно молодых людей и подростков. Это связано со способностью данного вируса более прочно контактировать с клеточным рецептором, через который вирус заходит в клетки, и, соответственно, с увеличением способности вовлекать в инфекционный процесс тех людей, у которых таких рецепторов физиологически мало, а раньше они были незначительно или совсем недоступны для данной инфекции. Это все может создать ситуацию, при которой рост волны заболеваний еще больше увеличится», – комментирует спикер.

Прогнозируя развитие ситуации, вирусолог отмечает, что ждать «спада» осталось недолго: «Если все-таки ориентироваться на воспроизводимость процессов, то примерно в конце ноября, вероятно, начнется снижение».