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Невакцинированных новосибирских чиновников начнут отстранять от работы

Об этом сообщил глава региона Андрей Травников.

Непривитых от коронавируса чиновников новосибирских могут отстранить от работы. Об этом заявил губернатор на оперативном совещании в правительстве 1 ноября. Андрей Травников отметил, что представители властных структур относятся к тем, для кого вакцинация обязательна в соответствии с постановлением главного санитарного врача.

Начальник территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов добавил, что рост заболеваемости коронавирусом в региона продолжается шестую неделю подряд. Так, с 25 по 31 октября ковид выявили у 2316 человек, это на 19% больше, чем неделей ранее.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что после введения обязательной вакцинации в регионе ощутимо выросли темпы прививания. Первый компонент получили 905 797 человек, второй – 799 458.

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