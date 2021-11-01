Невакцинированных новосибирских чиновников начнут отстранять от работы

Непривитых от коронавируса чиновников новосибирских могут отстранить от работы. Об этом заявил губернатор на оперативном совещании в правительстве 1 ноября. Андрей Травников отметил, что представители властных структур относятся к тем, для кого вакцинация обязательна в соответствии с постановлением главного санитарного врача.



Начальник территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов добавил, что рост заболеваемости коронавирусом в региона продолжается шестую неделю подряд. Так, с 25 по 31 октября ковид выявили у 2316 человек, это на 19% больше, чем неделей ранее.



Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что после введения обязательной вакцинации в регионе ощутимо выросли темпы прививания. Первый компонент получили 905 797 человек, второй – 799 458.