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Владимир Жириновский настаивает на введении уголовной ответственности для антипрививочников

Лидер ЛДПР критически высказался и о тех граждан, которые планируют путешествовать в период «антиковидных» нерабочих дней.

Бессменный лидер Либерально-демократическая партия России предложил уголовно наказывать людей, которые выступают против вакцинации от ковида, сообщает «Радио России».

«Для тех, кто занимает позицию против прививки, – наказание вплоть до уголовного. У нас есть статья в Уголовном кодексе», – заявил он. Политик напомнил, что по статье 236 УК РФ, если нарушениe санитарно-эпидемиологических правил привело к заражению людей, фигуранту дела может грозить дo семи лет лишения свободы.

Владимир Вольфович также раскритиковал тех граждан, которые в нерабочие дни собираются отправиться в путешествие: «Они полетят в самолетах, заразятся, а в ноябре будет снова вспышка. Ну так нельзя делать».

Фото: инстаграм-аккаунт Владимира Жириновского

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