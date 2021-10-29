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«Это несерьезно!»: более 40% новосибирских родителей против того, чтобы их ребенок стал киберспортсменом

Однако в основном (почти 50%) мамы и папы относятся к продвинутому увлечению детей нейтрально.

Сотрудники онлайн-университета Skypro провели исследование и выяснили, что современные родители не воспиримают киберспорт в качестве серьезной, перспективной и высокодоходной профессией для первого высшего образования.

По данным опроса, каждый третий родитель Новосибирска считает киберспорт несерьезной профессией (41,6%), 48,5% опрошенных относятся к киберспорту нейтрально, и 5% полагают, что это высокодоходная перспективная индустрия.

Значительная часть опрошенных (27,4%) думает, что после прохождения обучения в гейм-индустрии их ребенок будет получать не более 50 000 рублей в месяц, 21,4% — от 50 000 до 70 000 рублей в месяц. В высокий доход (от 200 000 рублей) верят лишь 6,6%.

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