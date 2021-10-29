Всех вылетающих за границу – вакцинировать: новосибирский вирусолог высказался о предстоящих «длинных выходных»

Профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов убежден, что летать на самолетах за рубеж должны только вакцинированные от коронавируса.

«Введение локдауна я оцениваю, скорее, негативно или нейтрально. На мой взгляд, гораздо важнее было бы ввести обязательную вакцинацию для тех людей, которые хотят куда-то улететь, потому что эти люди меняют круги своего общения, – отметил Нетесов в эфире Общественной службы новостей. – Они с большей вероятностью могут заразиться, они могут с большей вероятностью привезти что-то новенькое из-за рубежа».

Вирусолог недоумевает, почему эту меру не ввели до сих пор, хотя научное сообщество призывало к этому еще в начале года.