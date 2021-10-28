Новосибирцы смогут приобрести компьютерную технику на средства областного семейного капитала

В нашем регионе будет расширен перечень направлений использования средств областного семейного капитала: с 2022 года воспользоваться сертификатом можно будет на приобретение компьютеров и периферийной техники (сканеры, принтеры и др.). О дополнительных возможностях использования меры государственной поддержки сообщили сегодня, 28 октября, в ходе брифинга в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

«Областной семейный капитал – мера поддержки, которая входит в региональный проект «Финансовая поддержка семей с детьми» нацпроекта «Демография». Размер выплаты составляет 112 378,24 рублей. Среди лидирующих направлений использования сертификата – улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта и обучение детей. Проанализировав поступающие в министерство обращения семей, принято решение о расширении перечня направлений, дополнив список возможностью приобретения компьютерной техники и периферийных устройств. Изменения вступят в силу с 2022 года», – рассказал о нововведениях заместитель начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич.

Напомним, многодетные семьи региона имеют возможность воспользоваться областным семейным капиталом с 2012 года. За это время более 41 тысячи семей получили сертификат.

Оформить заявление в электронном виде можно на сайте Госуслуг, а также обратившись в МФЦ или центр социальной поддержки населения по месту жительства.

Подробная информация о действующих на территории Новосибирской области мерах поддержки размещена на сайте регионального министерства труда и социального развития.

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