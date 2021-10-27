Андрей Травников: «Я – сторонник обязательной вакцинации»

Глава региона поделился личным мнением относительно введения обязательной противоковидной вакцинации в Новосибирской области и рассказал, считает ли справедливым отстранение отказывающихся от прививки сотрудников от работы.

«Мы видим, что дискуссия продолжается. Общество разделилось на два лагеря – имеет ли руководитель право отстранять от работы невакцинированных или нет. Я – сторонник обязательной вакцинации. Придерживаюсь принципа, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И другой человек имеет право на труд и здоровье. Если подвергаешь его угрозе, то тебя надо побудить к вакцинации,– отметил губернатор в прямом эфире программы «Вести Новосибирск». –Когда на кону возможность продолжать работу, возможность получать доход, выплачивать зарплату, я считаю, что руководитель имеет право на жесткие меры в этой ситуации, вплоть до отстранения от работы своих сотрудников, кто не вакцинируется, кто не выполняет рекомендации врачей».

Фото: архивы пресс-служб