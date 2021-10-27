18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Андрей Травников: «Я – сторонник обязательной вакцинации»

Губернатор выразил свою точку зрения на то, имеет ли право руководитель отстранять от работы непривитых сотрудников.

Глава региона поделился личным мнением относительно введения обязательной противоковидной вакцинации в Новосибирской области и рассказал, считает ли справедливым отстранение отказывающихся от прививки сотрудников от работы.

«Мы видим, что дискуссия продолжается. Общество разделилось на два лагеря – имеет ли руководитель право отстранять от работы невакцинированных или нет. Я – сторонник обязательной вакцинации. Придерживаюсь принципа, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И другой человек имеет право на труд и здоровье. Если подвергаешь его угрозе, то тебя надо побудить к вакцинации,– отметил губернатор в прямом эфире программы «Вести Новосибирск». –Когда на кону возможность продолжать работу, возможность получать доход, выплачивать зарплату, я считаю, что руководитель имеет право на жесткие меры в этой ситуации, вплоть до отстранения от работы своих сотрудников, кто не вакцинируется, кто не выполняет рекомендации врачей».

Фото: архивы пресс-служб

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: