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Будут ли детей в Новосибирской области вакцинировать от коронавируса?

Ответил глава регионального минздрава.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, когда детей в нашем регионе будут вакцинировать от COVID-19. Он прокомментировал эту злободневную тему в эфире передачи «Вести Новосибирск».

«Пока идут исследования вакцины на детях в категории 13-17 лет. Есть положительные тенденции, что допустят вакцину для применения среди детей. Наверное, это будет наш следующий этап нашей работы по вакцинации детей», – сказал глава ведомства.

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