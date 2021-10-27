Будут ли детей в Новосибирской области вакцинировать от коронавируса?

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, когда детей в нашем регионе будут вакцинировать от COVID-19. Он прокомментировал эту злободневную тему в эфире передачи «Вести Новосибирск».

«Пока идут исследования вакцины на детях в категории 13-17 лет. Есть положительные тенденции, что допустят вакцину для применения среди детей. Наверное, это будет наш следующий этап нашей работы по вакцинации детей», – сказал глава ведомства.