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Работающих новосибирцев старше 60 лет отправляют на «дистанционку»

Об этом сообщил первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Новосибирское правительство порекомендовало руководителям компаний перевести на удаленную работу всех сотрудников старше 60 лет. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель губернатора области Юрий Петухов.

«Работодателям рекомендуем перевести на дистанционную работу всех, кто старше 60 лет, чтобы за четыре недели они прошли вакцинацию от коронавируса», – подчеркнул Юрий Петухов.

Кроме того, работодателей попросили дать сотрудникам до 60 лет два нерабочих дня с сохранением зарплаты для прохождения противоковидной вакцинации.

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