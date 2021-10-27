В новосибирских турагентствах резко взлетел спрос на путевки в период «антиковидных каникул»

В рамках борьбы с коронавирусом Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. В Новосибирской области установили ряд ограничений с целью сдержать распространение коронавирусной инфекции. Запретили работу ряда ночных заведений, ограничили деятельность торговых центров, фитнес-клубов и кинотеатров.



При этом 70% новосибирцев не верят, что незапланированные выходных помогут справиться с ростом заболеваемости коронавирусом. Сибиряки планируют весело отгулять неожиданные ковидные каникулы. В турагентствах отметили огромный спрос на туристические путевки. Объявленные нерабочие дни люди восприняли как мини-отпуск.



«Такого количества броней не было никогда, люди скупают путевки на все курорты, которые открыты», – рассказала журналистам Sib.fm представитель новосибирского туристического агентства. Она добавила, что активнее всего сибиряки покупают туры в Египет и Турцию. По словам туристического менеджера, число желающих улететь на отдых в теплые страны ограничивается только количеством мест в самолетах.



Рост посетителей наблюдают и в сфере гостеприимства Новосибирска. В отелях и гостиницах региона также фиксируют повышение числа броней на номера.