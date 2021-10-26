На «ковидных каникулах» детские сады будут работать в режиме дежурных групп

Во время «длинных выходных» с 30 октября по 7 ноября образовательные учреждения будут работать в режиме дежурных групп. По родительским чатам 26 октября разошлась рассылка следующего содержания.

«На основании пункта 5 Указа Президента РФ от 20.10.2021г. № 595 «Об установлении на территории РФ нерабочих дней в октябре - ноябре 2021г.», в период с 01.11.2021г. по 03.11.2021г. ДОО будет работать в режиме дежурных групп», – сказано в сообщении.

Для нахождения ребенка в дежурной группе с 1 по 3 ноября необходимо предоставить справки с места работы родителей о том, что оба родителя работают в этот период, уточняют сотрудники детских садов. Документы необходимо предоставить в бухгалтерию до 28 октября. Дни с 4 по 7 ноября являются официальными выходными у всей страны, напоминают родителям воспитатели.