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В новосибирском правительстве обсудили вопросы безопасности населения

Заседание антитеррористической комиссии провел губернатор Андрей Травников.

В правительстве Новосибирской области прошло заседание антитеррористической комиссии под руководством Андрея Травникова. На заседании в том числе обсудили вопросы предотвращения проникновения террористов в регион и безопасность топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Зампредседателя правительства региона – министр региональной политики области Игорь Яковлев и начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по региону Павел Золотухин доложили о результатах работы по недопущению проникновения сторонников МТО (международных террористических организаций). В данном направлении полиция и УФСБ России по региону реализовали все необходимые мероприятия.

Начальник отдела госконтроля управления Росгвардии по области Асель Тузабаева выступила с докладом о работе в сфере обеспечения безопасности объектов ТЭК. Андрей Травников подчеркнул: важно завершить процесс выделения объектов ТЭК, которые подлежат категорированию, для их включения в соответствующий перечень.

Также АТК рассмотрела вопрос, связанный с безопасностью почтовых сообщений. Важно предотвращать пересылку оружия, боеприпасов, взрывных и других опасных для людей устройств.

Фото: архивы пресс-служб

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