В новосибирском правительстве обсудили вопросы безопасности населения

В правительстве Новосибирской области прошло заседание антитеррористической комиссии под руководством Андрея Травникова. На заседании в том числе обсудили вопросы предотвращения проникновения террористов в регион и безопасность топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Зампредседателя правительства региона – министр региональной политики области Игорь Яковлев и начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по региону Павел Золотухин доложили о результатах работы по недопущению проникновения сторонников МТО (международных террористических организаций). В данном направлении полиция и УФСБ России по региону реализовали все необходимые мероприятия.