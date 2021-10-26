Новосибирцы будут получать налоговый вычет за спортивные тренировки

О том, как получить налоговый вычет и какие организации вошли в перечень 25 октября в ходе совместного брифинга рассказали министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов и начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

Минспорта региона сформировал перечень из 45 фитнес-клубов, спортивных школ и других спортивно-оздоровительных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в которых с 2022 года можно будет получить социальный налоговый вычет за занятия спортом. Ежегодно список будет дополняться.

«Последние годы Правительство РФ уделяет особое внимание развитию физической культуры и спорта. И такое решение – сделать налоговый вычет для людей, занимающихся физической культурой и спортом – связано именно с популяризацией спорта и здорового образа жизни. На достижение этих целей направлен федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта „Демография“», – сказал господин Ахапов.

Министр добавил, что региональный минспорт до 18 октября собирал заявки от организаций и индивидуальных предпринимателей. Главный критерий – чтобы физическая культура и спорта были основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального и организации не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. На данный момент в перечень вступили 45 организаций. До 1 ноября перечень будет направлен в Минспорт Российской Федерации, а до 1 декабря официально утвержден и опубликован на сайте ведомства.

Представитель УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко подчеркнула, что максимальный размер понесенных расходов должен составлять не более 120 тысяч рублей. «Это общая сумма для всех видов социальных налоговых вычетов, связанных с возмещением затрат граждан на лечение, покупку лекарств, учебу и так далее. Налогоплательщик сможет вернуть из бюджета 13% или 15 600 рублей в год. Право получать вычет предоставлено как через работодателя – для этого необходимо обратиться с заявлением до окончания налогового периода, так и через налоговые инспекции по месту жительства после окончания налогового периода. Также налоговый вычет за занятия спортом можно получить не только на себя, но и на ребенка, в том числе усыновленном или подопечном, до 18 лет», – отметила Ирина Демиденко.

В перечень вошли фитнес-клубы, спортивные школы и другие спортивно-оздоровительные организации. Ежегодно перечень будет дополняться, подавать заявление можно будет до 1 ноября. Для получения вычета необходимо предоставить документы: копии договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг; кассовый чек, выданный на бумажном носителе или направленный в электронной форме в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», предоставление декларации 3-НДФЛ.