18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Мэрия Новосибирска запустила опрос на тему «длинных выходных» и пандемии в целом

Жителям, в частности, предлагают ответить, как они проведут незапланированный «недельный отпуск».

Городская администрация запустила «коронавирусный» опрос об отношении новосибирцев в разным аспектам пандемийной реальности. Его можно пройти до 7 ноября по ссылке.

Новосибирцам предлагается ответить на вопросы о сокращении количества контактов в период с 30 октября по 7 ноября, о массовой вакцинации и ограничительных мерах. Также жителей спрашивают о том, как поменялось их отношение к ковиду за последний год, как люди оценивают массовую вакцинацию и считают ли, что она должна стать обязательной

Напомним, что ранее президент объявил в стране режим «нерабочих дней» с 30 октября по 7 ноября. При этом регионам дали право уйти на «антиковидные каникулы» раньше, а также возможность продлить «каникулы». В Новосибирской области о расширении нерабочего периода речи пока не идет.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: