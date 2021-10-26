Мэрия Новосибирска запустила опрос на тему «длинных выходных» и пандемии в целом

Городская администрация запустила «коронавирусный» опрос об отношении новосибирцев в разным аспектам пандемийной реальности. Его можно пройти до 7 ноября по ссылке.

Новосибирцам предлагается ответить на вопросы о сокращении количества контактов в период с 30 октября по 7 ноября, о массовой вакцинации и ограничительных мерах. Также жителей спрашивают о том, как поменялось их отношение к ковиду за последний год, как люди оценивают массовую вакцинацию и считают ли, что она должна стать обязательной

Напомним, что ранее президент объявил в стране режим «нерабочих дней» с 30 октября по 7 ноября. При этом регионам дали право уйти на «антиковидные каникулы» раньше, а также возможность продлить «каникулы». В Новосибирской области о расширении нерабочего периода речи пока не идет.