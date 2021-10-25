Андрей Травников рассказал о самом удобном способе пройти перепись населения

Пройти интернет-перепись можно из любой точки мира, где есть интернет, можно сделать это в любое время – ночью, утром или днем, можно сохранять заполненные результаты, делать паузу, на экране отражается процесс заполнения анкеты; это полностью безопасно. Заполнить данные можно на себя и всех членов домохозяйства. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику. Также на каждого члена домохозяйства формируется цифровой код.

Любой гражданин может выбрать один из трех предложенных способов участия во Всероссийский переписи населения. Но в условиях проведения ограничительных мероприятий, нарастания заболеваемости коронавирусом, введения нерабочих дней Росстат призывает тех, кто еще не принял участие в переписи населения, выбрать именно этот способ. Заполнение анкеты на портале государственных услуг занимает менее 15 минут.

Можно дождаться переписчика дома, который посетит помещение в период с 18 октября по 14 ноября. Необходимо будет ответить на вопросы переписчика, который заполнит электронные переписные бланки на планшетных компьютерах. При этом не нужно показывать никаких документов.

У каждого переписчика имеется удостоверение с символикой переписи, действительное при предъявлении паспорта, и элементы фирменной одежды с символикой Всероссийской переписи населения, по которым можно опознать переписчика: синие шарф, жилет со светоотражающими элементами, портфель с надписью «Росстат». Фиксация данных производится с помощью планшетного компьютера. Все переписчики обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки). Если есть сомнения в том, что перед вами переписчик – можно позвонить на ближайший переписной участок либо участковому и подтвердить личность переписчика.

Также можно пройти перепись на ближайшем стационарном переписном участке или в МФЦ. В МФЦ предоставлена возможность самостоятельно пройти интернет-перепись на гостевых компьютерах или ответить на вопросы переписчика стационарного переписного участка.

Программа переписи включает социально-демографические характеристики (пол, возраст), вопросы о национальной принадлежности, гражданстве, образовании, владении языками, занятости, источниках средств к существованию, миграции, жилищных условиях.

В центры обработки данных переписи данные поступают и хранятся в обезличенном виде. По ним нельзя будет установить, кого именно опрашивали, и о каком человеке идёт речь. Это самые общие социально-демографические показатели об участниках домохозяйств.

Применение цифровых технологий позволит сократить срок обработки данных: первые итоги будут получены уже в декабре текущего года, окончательные итоги – до декабря 2022-го.

Фото: архивы пресс-служб

