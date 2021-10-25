Андрей Травников рассказал о самом удобном способе пройти перепись населения

На оперативном совещании под руководством губернатора обсудили ход Всероссийской переписи в нашем регионе.
С докладом о промежуточных результатах проведения переписи населения на территории Новосибирской области выступил руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по НСО Михаил Ференец.
«В сегодняшних условиях, при действующих ограничениях, самый удобный способ пройти перепись – сделать это самостоятельно через портал Госуслуг. Необходимо усилить работу по информированию граждан о возможности использования Госуслуг при прохождении переписи», – подчеркнул губернатор.
Михаил Ференец напомнил: 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Перепись населения проводится 1 раз в 10 лет большинством развитых стран. Эта перепись – 12-я в истории России (первая всероссийская перепись населения проедена в 1897 году) и третья – в истории современной России.
На 11-й день проведения переписи промежуточные результаты таковы: всего переписью охвачено более 755 тыс. жителей Новосибирской области (данные на 24 октября). 313 тыс. человек переписались самостоятельно на портале государственных услуг. Из соседей по Сибирскому федеральному округу нас опережает только Кемеровская область. По доле самостоятельно переписавшихся на портале Госуслуг область находится на 9-м месте в стране.
Это – первая в истории России цифровая перепись. Главным нововведением является интернет-перепись – каждый желающий может переписаться самостоятельно на портале Госуслуг. Это можно сделать в период с 15 октября по 8 ноября. Сейчас, в непростой эпидемической ситуации, это наиболее предпочтительный способ участия в переписи населения.
Пройти интернет-перепись можно из любой точки мира, где есть интернет, можно сделать это в любое время – ночью, утром или днем, можно сохранять заполненные результаты, делать паузу, на экране отражается процесс заполнения анкеты; это полностью безопасно. Заполнить данные можно на себя и всех членов домохозяйства. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику. Также на каждого члена домохозяйства формируется цифровой код.
Любой гражданин может выбрать один из трех предложенных способов участия во Всероссийский переписи населения. Но в условиях проведения ограничительных мероприятий, нарастания заболеваемости коронавирусом, введения нерабочих дней Росстат призывает тех, кто еще не принял участие в переписи населения, выбрать именно этот способ. Заполнение анкеты на портале государственных услуг занимает менее 15 минут.
Можно дождаться переписчика дома, который посетит помещение в период с 18 октября по 14 ноября. Необходимо будет ответить на вопросы переписчика, который заполнит электронные переписные бланки на планшетных компьютерах. При этом не нужно показывать никаких документов.
У каждого переписчика имеется удостоверение с символикой переписи, действительное при предъявлении паспорта, и элементы фирменной одежды с символикой Всероссийской переписи населения, по которым можно опознать переписчика: синие шарф, жилет со светоотражающими элементами, портфель с надписью «Росстат». Фиксация данных производится с помощью планшетного компьютера. Все переписчики обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки). Если есть сомнения в том, что перед вами переписчик – можно позвонить на ближайший переписной участок либо участковому и подтвердить личность переписчика.
Также можно пройти перепись на ближайшем стационарном переписном участке или в МФЦ. В МФЦ предоставлена возможность самостоятельно пройти интернет-перепись на гостевых компьютерах или ответить на вопросы переписчика стационарного переписного участка.
Программа переписи включает социально-демографические характеристики (пол, возраст), вопросы о национальной принадлежности, гражданстве, образовании, владении языками, занятости, источниках средств к существованию, миграции, жилищных условиях.
В центры обработки данных переписи данные поступают и хранятся в обезличенном виде. По ним нельзя будет установить, кого именно опрашивали, и о каком человеке идёт речь. Это самые общие социально-демографические показатели об участниках домохозяйств.
Применение цифровых технологий позволит сократить срок обработки данных: первые итоги будут получены уже в декабре текущего года, окончательные итоги – до декабря 2022-го.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.