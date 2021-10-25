Новосибирское правительство проведет прямую линию на тему обязательной вакцинации

В этот четверг, 28 октября, в общественной приемной губернатора Новосибирской области пройдет прямая телефонная линия о проведении обязательной вакцинации против коронавируса для отдельных категорий граждан.

На вопросы жителей ответят специалисты министерства здравоохранения региона и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73.