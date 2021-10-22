О заразности нового коронавирусного штамма AY.4.2 рассказал новосибирский ученый

Авторитетный вирусолог, профессор Сергей Нетесов прокомментировал новости о появлении нового варианта ковида – AY.4.2. Он возник в Великобритании как разновидность «Дельты» – доминирующего сейчас штамма коронавируса в мире. Первые случаи заражения AY.4.2 уже были зафиксированы и в нашей стране.

«Он вполне может и не стать опаснее исходного варианта, потому что те замены аминокислот, которые обнаружены в его последовательности, расположены не в функционально важных местах. Другое дело, что он может повысить свою встречаемость за счет каких-то свойств, о которых мы еще не знаем, потому что штамм только что обнаружен, и сколько есть вариантов этого штамма, мы тоже пока не знаем, – сказал Нетесов в интервью «Мир24». – Я думаю, что надо просто продолжать мониторить, тем более, ВОЗ пока что этот штамм в тревожные списки не включила».

Ученый отметил, что в мире до сих пор нет препарата, направленного именно на коронавирус, поэтому профилактика заболевания в виде вакцинации все еще лучшая стратегия поведения.