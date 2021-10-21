«На самом деле естественный отбор идет уже все эти 1 год и 9 месяцев», – новосибирский вирусолог высказался о пандемии

Профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов высказал мнение, что пандемия COVID-19 есть не что иное, как естественный отбор, и науке уже известно, кто из заболевших с большей вероятностью умрет.

«На самом деле естественный отбор идет уже все эти 1 год и 9 месяцев, потому что вымирают диабетики, вымирают сердечно-сосудистые больные и больные с серьезными хроническими заболеваниями внутренних органов. Они умирают в первую очередь», — сказал Нетесов в интервью «Известиям».

Ученый подчеркнул, что если людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями не вакцинировать, то они обречены на смерть в случае заболевания COVID-19 с в десятки раз большей, чем здоровые люди.

Вирусолог отметил, что коллективный иммунитет, который может сформироваться в результате того, что большинство жителей Земли переболеют, означает, что 2% наиболее восприимчивого населения умрет. Искоренить инфекцию можно, если вакцинировать 90% населения.