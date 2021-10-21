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50% новосибирцев поддержали введение нерабочей недели

36% высказались против незапланированных «каникул» с 30 октября по 7 ноября.

Сервис SuperJob узнал у жителей мегаполисов России, как они относятся к идее неожиданных длинных выходных. В опросе приняли участие представители экономически активного населения старше 18 лет.

Стоит отметить, что исследование проводилось до официального заявления президента о том, что дни с 30 октября по 7 ноября признаются нерабочими. Больше всего согласных оказалось в Краснодаре – там в пользу нерабочих дней высказались 63% респондентов. На втором месте расположился Омск, а на третьем Волгоград – по 62 и 63% проголосовавших соответственно.

Среди жителей Новосибирска решение поддержала ровно половина (50%) опрошенных. 36% выступили против такой инициативы, остальные 14% затруднились ответить.

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