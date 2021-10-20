Кто из новосибирцев больше остальных мечтает о статусе начальника?

В нашем регионе о работе начальника больше других мечтают мужчины в возрасте 35-45 лет без высшего образования (57%). Об этом сообщили специалисты портала Зарплата.ру после проведенного исследования. В целом 65% опрошенных граждан в возрасте 18-55 лет мечтают стать начальниками с отдельным кабинетом и командой подчиненных.

21% сотрудников считают, что их нынешний начальник заполучил свою должность незаслуженно. 45% убеждены, что справились бы с его задачами лучше него, 15% признались, что руководитель им не нужен и подчинённые могут работать эффективно без него. 19% новосибирских сотрудников, которые участвовали в опросе, довольны своими руководителями.

В основном новосибирцы хотят стать руководителями, так как их привлекает более высокая зарплата и статус (33%), возможность принимать решения и не отчитываться ни перед кем (14%), возможность реализоваться (11%) и профессионально вырасти (9%), а также быть начальником граждане мечтают, чтобы официально меньше работать (7%).