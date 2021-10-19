52% новосибирцев вынуждены искать подработку, чтобы содержать семью

По данным опроса, проведенного сервисом HeadHunter, 52% новосибирцев ищут дополнительный заработок ради поддержания семейного бюджета. Еще 11% уже имеют подработку и не планируют от нее отказываться.

Аналитики отмечают, что по сравнению с началом 2021 года потребность в дополнительном источнике дохода у жителей региона снизилась на 4%. Но при этом трети новосибирцев не хватает 20 тысяч рублей для покрытия основных ежемесячных расходов.

Больше остальных о подработке беспокоятся работники фитнеса и салонов красоты – 74% опрошенных в городе, учителя и преподаватели – 65%, юристы, бухгалтеры и работники сферы искусства – по 56% в каждой сфере. Среди тех, у кого уже есть дополнительный заработок, больше всего маркетологов и работников ресторанно-гостиничного бизнеса.