На 480% выросли темпы вакцинации в Новосибирской области

Новосибирская область на фоне четвертой пандемической волны с 12 октября объявила об обязательной вакцинации для работников торговли, сферы услуг, общепита, культуры и ряда других профессиональных направлений.

С 21 ноября граждан из этого списка, не поставивших хотя бы первую дозу препарата и не имеющих медотвод от вакцинации, начнут отстранять от работы по требованию Роспотребнадзора. По планам властей до этого времени планируется привить (первым компонентом) больше 270 тысяч человек.

По данным портала сбора коронавирусной статистики gogov.ru, после того как прививочная кампания стала обязательной, темпы вакцинации выросли на 480%. В среднем вакцину получают по 11 тысяч новосибирцев в день. Число вакцинированных в регионе достигло 837 тысяч человек. Это 38% от взрослого населения региона.

Наша область вошла в пятерку регионов по темпам вакцинации и прививает теперь по 0,51% взрослого населения в день. Больше на данный момент только в Магаданской (0,86%), Свердловской (0,93%) и Мурманской (0,97%) областях.