В новосибирском правительстве обсудили ход переписи населения

Андрей Травников подчеркнул: несмотря на то, что перепись в этом году проходит в особых условиях, наш регион успешно справится с задачей.
Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов в ходе оперативного совещания членов правительства напомнил, что на территории нашего региона, как и по всей стране, с 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения. «Особенность этой кампании – в том, что она проходит в нескольких форматах. В переписи можно принять участие на переписном участке в МФЦ, перепись осуществляют переписчики, а также ее можно пройти на портале Госуслуг. Это очень удобно, и важно, чтобы мы все ее прошли и наш регион активно поучаствовал в переписи населения», – подчеркнул Юрий Петухов.
Губернатор Андрей Травников отметил: несмотря на то, что перепись в этом году проходит в особых условиях, в новых форматах, Новосибирская область справится с задачей проведения переписи населения, как и со всеми важными государственными задачами, с которыми традиционно успешно справляется наш регион. «Просьба к представителям власти всех уровней – оказать максимальное содействие всем занятым на этой работе».
На портале Госуслуг перепись завершится раньше – 8 ноября. Это нужно для того, чтобы тех, у кого не получилось переписаться самостоятельно, успели обойти переписчики. В ходе переписи жителям области необходимо ответить на 33 вопроса в переписной анкете – с их помощью будет определена не только численность проживающих на территории региона граждан, но и социально-демографическое состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и многое другое.
В нашем регионе полностью сформирован кадровый состав переписчиков общей численностью около 7 тысяч человек. К непосредственному обходу граждан они приступили с 18 октября. Узнать переписчика можно по экипировке: на нем должен быть светоотражающий жилет, фирменный шарф с логотипом Всероссийской переписи населения, при себе – переписная сумка, планшет, а также удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта.
Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года.
Подробная информация о Всероссийской переписи населения представлена на сайте strana2020.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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