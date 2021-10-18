В новосибирском правительстве обсудили ход переписи населения

Губернатор Андрей Травников отметил: несмотря на то, что перепись в этом году проходит в особых условиях, в новых форматах, Новосибирская область справится с задачей проведения переписи населения, как и со всеми важными государственными задачами, с которыми традиционно успешно справляется наш регион. «Просьба к представителям власти всех уровней – оказать максимальное содействие всем занятым на этой работе».

На портале Госуслуг перепись завершится раньше – 8 ноября. Это нужно для того, чтобы тех, у кого не получилось переписаться самостоятельно, успели обойти переписчики. В ходе переписи жителям области необходимо ответить на 33 вопроса в переписной анкете – с их помощью будет определена не только численность проживающих на территории региона граждан, но и социально-демографическое состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и многое другое.