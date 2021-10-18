Новосибирцы составили петицию против тотальной вакцинации от COVID-19

Петиция об отмене обязательной вакцинации в нашем регионе появилась на сайте Change.org . Она адресована облправительству, Роспотребнадзору и законодательному собранию. Вышеуказанные органы просят аннулировать постановление о принудительной прививке, вместо этого разработав «инструменты популяризации добровольной вакцинации, без нанесения ущерба малому бизнесу».

Напомним, что сотрудников, отказавшихся от прививки, ждет отстранение от работы, а их работодателей – штрафы. По словам автора петиции Алексея Кабанова, такая мера ухудшит экономическое положение работника, а также нанесет значительный ущерб малому бизнесу, сильно пострадавшему во время пандемии. В итоге вырастет безработица и социальная напряженность.

«Ст. 21 часть 2 Конституции, «никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам». Каждый должен решать сам как ему распоряжаться своим телом. Вакцинация должна быть личным решением человека. Принуждение к прививке — нарушение демократических свобод! – подчеркивает господин Кабанов. – Стоит напомнить, что у нас в законодательстве не существует термина «принудительная вакцинация». В законе «Об иммунопрофилактике» говорится, что любой человек может отказаться от прививки!».

На данный момент петицию подписали более 140 человек. Чтобы ее приняли к рассмотрению, нужно собрать голоса не менее 5% жителей Новосибирской области.