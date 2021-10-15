27% новосибирцев поддержали ужесточение протиковидных мер

Усиление мер по борьбе с коронавирусом поддержали 27% опрошенных новосибирцев. 43% проголосовали против, 30% затруднились ответить. Такое же количество положительных ответов дали жители Казани и Волгограда. Опрос провел портал Superjob.ru.

Отметим, что активнее всего ограничения поддерживают в Челябинске и Самаре (по 37%), меньше всего – в Ростове-на-Дону и Краснодаре (19 и 20% соответственно). При этом в двух последних городах замечено наибольшее количество противников усиления ограничений (по 56%).

Граждане аргументируют свои положительные ответы в основном тем, что ужесточения, в том числе тотальная вакцинация, необходимы для скорейшего формирования коллективного иммунитета.

Подчеркиваем, что опрос среди респондентов проводился в начале октября, когда Новосибирской области еще не было объявлено о введении обязательной вакцинации и системы QR-кодов.

